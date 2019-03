A Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado (ARBCAS) está preocupada com a falta de água nas barragens de Campilhas e Fonte Serne, em Santiago do Cacém, e de Monte da Rocha, Ourique.

Em causa estão os baixos níveis de água armazenada - 16,3%, 33,8% e 11,8 %, respetivamente. À “Lusa”, o vice-presidente da ARBCAS, Ilídio Martins, disse que os agricultores esperam “o ano mais difícil de todos”.

"Este vai ser mais um ano difícil, talvez o ano mais difícil de todos, porque temos água para regar 2.800 hectares, mas ficam 3.700 hectares de fora, sem qualquer acesso à água. Portanto, se não houver uma alteração de última hora, como no ano passado, estamos a ver que vai ser mesmo um ano de calamidade para muitos agricultores", afirmou ainda o responsável.

"Não temos qualquer reserva de água nas barragens de Campilhas, Fonte Serne e Monte da Rocha e apenas contamos com água proveniente de Alqueva, que vai regar uma pequena parte", explicou à mesma fonte. "Vamos começar a fazer o nosso trabalho que é gerir a pouca água que temos e vamos alertar e pedir ajuda ao Ministério [da Agricultura] para ter uma atenção com os nossos agricultores e ver o que se pode fazer para que não sejam desativadas as explorações agrícolas".