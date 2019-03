Esta segunda-feira, o Ministério Público (MP) no Tribunal de Vila Franca de Xira acusou formalmente Rosa Grilo e António Joaquim do homicídio do triatleta Luís Grilo.

Recorde-se que o triatleta foi assassinado em julho de 2018, com recurso a uma arma de fogo.

"No essencial está indiciado que a arguida, casada com a vítima, iniciou relacionamento amoroso extraconjugal com o coarguido, tendo ambos combinado e planeado tirar a vida àquele, mediante o uso de arma de fogo, o que fizeram, entre o fim do dia 15.07.2018 e o início do dia seguinte, no interior da residência do casal", lê-se numa nota publicada na página da internet da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

De acordo com a PGDL, o MP requereu o julgamento contra os dois arguidos.

Ambos foram acusados da prática de crimes de homicídio qualificado agravado, profanação de cadáver e detenção de arma proibida.