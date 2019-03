As Forças de Defesa israelitas confirmaram esta segunda-feira um bombardeamento contra o Hamas, na Faixa de Gaza, como resposta a um ataque com rockets, que atingiu uma casa em Telavive, provocando sete mortos.

We have just started striking Hamas targets throughout the Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) March 25, 2019

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha já prometido durante uma visita a Washington, com o objetivo de se encontrar com Donald Trump, uma respostas “com força” o ataque.

“Há alguns minutos, conclui uma chamada de atualização com o Chefe de estado, o líder da Agência de Segurança de Israel e o líder do Conselho de Segurança Nacional. Houve um ataque no Estado de Israel e vamos responder com força”, tinha referido Netanyahu.

Devido aos acontecimentos, a sua visita aos EUA será mais breve do que o previsto e deverá regressar logo após o encontro com Donald Trump, “para gerir as ações de uma forma mais próxima”.

Um jornalista da Al Jazeera, que estava presente na Faixa de Gaza, afirmou terem-se ouvido explosões, porém o salvos pareciam ter sido “campos de treino vazios associados à ala militar do Hamas”.

Atualizada às 17h12