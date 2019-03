A vítima, de 90 anos morreu no Hospital de Viana do Castelo, depois de atropelado por um veículo conduzido por um septuagenário, na freguesia de Darque, Viana do Castelo, segundo informou o Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo.

O atropelamento ocorreu no cruzamento entre a Rua Carteado Mena e Rua António Alves, na freguesia de Darque, a sul da cidade de Viana do Castelo.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou que o homem de 90 anos foi transportado, já em estado grave, para o Hospital de Viana do Castelo, onde acabou por ser declarado óbito.

No local compareceram uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) baseada no Hospital de Santa Luzia e a PSP de Viana do Castelo.