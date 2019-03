Miguel Correia e o navegador, Pedro Alves, ultrapassaram as adversidades, conquistando o terceiro lugar do FIA ERC 1 Júnior, para além do quarto posto absoluto no Campeonato de Portugal de Ralis, uma experiência que o piloto de Braga diz “nunca mais esquecerei”.

No início da sua segunda temporada, Miguel Correia está já na 11º posição na tabela do campeonato português de ralis, depois de o ano passado ter sido campeão do FIA ERT 3 e do FIA IRT (Ibérico), para além de ter participado na Rampa Internacional da Falperra, dado ser uma prova praticamente obrigatória, para um piloto nascido e criado em Braga.

O jovem piloto afirmou hoje “ser difícil descrever a emoção que um piloto sente ao fazer estes troços, cheios de público, logo num R5, extraindo um enorme prazer de condução naquelas paisagens incríveis, com um helicóptero da televisão mesmo ali ao nosso lado, é ótimo gerir todas essas emoções ao mesmo tempo, é muita adrenalina, é o que eu gosto”.

Segundo Miguel Correia, “é algo que nunca irei esquecer, independentemente dos ralis que fizer ao longo da minha carreira, tivemos sempre de ultrapassar muitas dificuldades ao longo destes dias, alguns problemas no carro, condições de chuva e nevoeiro como nunca tinha visto”, salientando “ter sido um alívio muito grande chegar ao final deste rali e ainda subir ao pódio FIA do Europeu Júnior, eu acho que melhor era quase impossível”.

Depois da ronda nos Açores, o Campeonato de Portugal de Ralis regressará aos troços de terra continentais com o Rali de Mortágua, agendado para os dias 3 e 4 de maio, em que se prevê novamente com muita emoção, dado o nível dos pilotos e o desejo de começarem a marcar posição para uma classificação final mais confortável no campeonato nacional.