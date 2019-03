A terceira edição da National Geographic Summit, que se vai realizar no Porto, em abril, terá como tema “Planeta ou Plástico?” O objetivo será falar sobre a poluição causada pelos plásticos e mostrar como se pode diminuir o impacto causado por esta.

O diretor-geral da National Geographic em Portugal, Luís Fernambuco, afirmou em declarações à Lusa que este ano, a decisão foi a de se centrarem na problemática dos plásticos descartáveis. “Ainda há muito a fazer, mas vale a pena continuar a insistir. Queremos mostrar o que temos para proteger, apresentar o problema, mas também transmitir a mensagem positiva de que é possível revertê-lo, mostrando o que cada um pode fazer e dando pistas para ações concretas", declarou.

A conferência, que terá lugar na Casa da Música, contará com a presença de Brian Skerry, fotógrafo subaquático, Lucy Hawkes, investigadora sobre a perspetiva dos animais relativamente à poluição dos oceanos, Paula Sobral, especialista em lixo marinho, Jamie Butterworth, que marcará presença para falar sobre economia circular, Lauren Singer, que vive sob o lema "desperdício zero" e Ana Milhazes, embaixadora do movimento Lixo Zero Portugal.

De acordo com a organização do evento, em cada ano "nove milhões de toneladas de lixo acabam no oceano", estimando-se que aí permaneçam "por mais de 450 anos".

"Tentamos construir narrativa. Primeiro, mostrar o que está em causa, por isso teremos o fotografo subaquático Brian Skerry, para mostrar as maravilhas do fundo dos oceanos, ou seja, o que temos de proteger. Depois, vamos apresentar o problema e dar perspetiva do que pode ser feito", referiu Luís Fernambuco.

Ainda de acordo com o diretor-geral, esta será a primeira cimeira que não se vai realizar na capital e também a primeira a centrar-se num tema tão concreto.