O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê temperaturas a rondar os 25 graus de máxima, sendo que Setúbal chegaram mesmo a atingir os 28 graus, esta segunda-feira.

No sul do País espera-se algumas nuvens e temperaturas menos quentes, como Sagres e Faro com 24 e 23 graus.



Embora grande parte do dia seja de calor, as mínimas previstas são baixas, pelo que à noite e de manhã cedo muitos distritos não vão além dos 10 graus.