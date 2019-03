Alguém se lembra de David Cameron?

O processo do Brexit, em que as coisas teimam em não andar nem para trás nem para a frente, parece-se cada vez mais com uma novela mexicana. E daquelas mais embrulhadas. A maioria dos cidadãos britânicos votaram a favor da saída da União Europeia sem saber provavelmente no que se estavam a meter.

Na Câmara dos Comuns, os deputados não atam nem desatam, enquanto o carismático speaker, John Bercow, anda para lá aos gritos – às vezes não se percebe se para pôr ordem na casa se para aumentar o nível de ruído e de confusão.

A primeira-ministra Theresa May arrasta-se penosamente, gerindo como pode um problema que não criou e tentando fazer aprovar um acordo que seria um mal menor. Mas as suas hipóteses parecem minguar a cada dia que passa e no seio do partido conservador já se conspira para a apear de Downing Street.

Entretanto, as manifestações pela permanência ganham cada vez mais adeptos. Este sábado foram cerca de um milhão nas ruas. Mas a hipótese de um segundo referendo também parece remota. Em suma:_teme-se o pior.

E de quem é a culpa de tudo isto? Há quem aponte o dedo ao UKIP_de Nigel Farage e à sua retórica inflamada; outros queixam-se de forças obscuras como a Cambridge Analytica, que terá manipulado os dados para influenciar o resultado do referendo. Mas quase ninguém vai à origem do problema.

Quando se fala do Brexit, raramente é referido o nome do homem que convocou o referendo à Europa. Chama-se David Cameron, era na altura primeiro-ministro e viu no sufrágio uma saída para resolver os problemas que começavam a perfilar-se no seu próprio partido. Achava que a permanência na União Europeia estava no papo e que um referendo permitiria calar os eurocéticos. Saiu-lhe o tiro pela culatra e o resultado pôs um fim abrupto na sua carreira política.

Pois é, hoje já quase ninguém se lembra de David Cameron. Mas o seu nome dificilmente poderá ser esquecido: aparecerá inevitavelmente nos anais da História como o homem que meteu a Grã-Bretanha nesta gigantesca trapalhada.