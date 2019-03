O arquiteto Manuel Graça Dias morreu, domingo à noite, num hospital de Lisboa com 66 anos, informou, esta segunda-feira, um amigo, citado pela agência Lusa.

Manuel Graça Dias nasceu em Lisboa, e licenciou-se em arquitetura em 1977 pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, iniciou a sua profissão no ano seguinte, como colaborador do arquiteto Manuel Vicente, em Macau.

O arquiteto criou em 1990, em Lisboa, o ateliê Contemporânea, com Egas José Vieira. Juntos propuseram uma intervenção ao Teatro Luís de Camões, inaugurado em 1880 e que a câmara de Lisboa reabriu, renovado, no dia 1 de junho do ano passado, com a designação de LU.CA, mais dedicado a uma programação infanto-juvenil.

Atualmente era professor associado da mesma faculdade e professor catedrático convidado do Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa, desde 1998, que também dirigiu, entre 2000 e 2004.