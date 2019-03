A tragédia ocorreu numa estrada em paralelepípedo, situada na freguesia de Belinho, em Esposende, tendo sido agravada porque alegadamente nenhuma das duas vítimas teria um capacete de proteção, estando a mulher em estado muito crítico.

Os Bombeiros Voluntários de Esposende, a Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa do Alto Minho e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Viana do Castelo, estiveram no teatro de operações a socorrer as vítimas, mas quando os meios chegaram ao local do acidente, o homem, de 46 anos, que conduzia a moto, estava já em paragem cardiorrespiratória e apesar das várias manobras, não foi possível reverter a situação, segundo confirmou ao Diário do Minho o chefe Miguel Guerra, dos Bombeiros Voluntários de Esposende.

A mulher, de 41 anos, seguia como pendura do marido quando por razões desconhecidas entraram em despiste e embateram contra um muro, residindo numa freguesia perto, a de São Paio de Antas, no concelho de Esposende.

A ocorrência foi registada pelo Posto Territorial da GNR de Esposende e comunicada ao Ministério Público.