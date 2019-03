O primeiro-ministro defendeu este domingo que “há quem sonhe com uma má votação do PS nestas eleições europeias para enfraquecer o governo do PS e enfraquecer as políticas” que tem desenvolvido, como a do passe único. Mais, acusou os candidatos do PSD e do CDS serem concorrentes do passado, por já estarem em Bruxelas há dez anos.

António Costa acabou admitir uma leitura nacional dos resultados das europeias para as legislativas, deixando para o cabeça de lista do PS, Pedro Marques, o apelo ao voto dos jovens que, pela primeira vez, irão usar o seu direito. “Não votar pode fazer a diferença para pior, como aconteceu aos jovens britânicos”, afirmou Pedro Marques, citado pela RTP.

Por sua vez, o eurodeputado e cabeça de lista às europeias da CDU, João Ferreira, lembrou a Costa que é bom ter descoberto que o euro foi um “bónus” para a Alemanha, mas é preciso dizer também que custou salários e investimento em Portugal. O PCP, recorde-se, sempre foi contra a entrada de Portugal na moeda única.

Em causa está uma entrevista do primeiro-ministro ao Público em que o chefe do Executivo assume que o euro "foi o maior bónus que a Europa ofereceu à Alemanha".