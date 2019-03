A Juventus venceu esta tarde a Fiorentina com um golo solitário de Pederson, mas não é o resultado final que está a dar que falar.

A partida, a contar para o campeonato feminino italiano, que a Juve lidera, contou com quase 40 mil adeptos nas bancadas, provando que o futebol feminino está definitivamente a crescer a cada dia que passa.

Esta foi, aliás, a primeira vez que a equipa feminina da Juventus jogou no Estádio Allianz, razão pela qual a direção bianconeri não cobrou qualquer dinheiro para quem quisesse assistir à partida.

A decisão acontece, de resto, uma semana depois de ter sido feita história em solo espanhol.

No passado domingo, recorde-se, o jogo feminino entre o Atlético de Madrid e Barcelona estabeleceu um novo recorde, com a presença de 60.739 espectadores no Metropolitano, estádio dos colchoneros que tem capacidade para 68 mil pessoas.

Antes deste encontro da Liga feminina espanhola, que o Braça venceu por 2-0, o recorde em Espanha estava em 48.121 espectadores, conseguido na temporada passada no encontro entre o Athletic Bilbao e o Atlético de Madrid a contar para a Taça da Rainha.

Já o recorde mundial pertencia à Liga mexicana num jogo entre o Tigres e o Monterrey com 51.211 espectadores.

Just like at any other matches the fans belt out the #Juventus anthem. But it’s not any other match, it’s the first time #JuventusWomen are playing at the Allianz Stadium 💪 pic.twitter.com/Pfa1Nvnu87