João Sousa venceu na ronda inaugural de pares do Masters 1000 de Miami. O português e o argentino Guido Pella levaram a melhor sobre a dupla formada pelo australiano Nick Kyrgios e o norte-americano Taylor Fritz, pelos parciais de 7-6 (7/4), 6-7(7/3) e 10-8.

Quem não ficou satisfeito com o resultado foi o tenista australiano, que proporcionou mais um momento insólito, desta feita direcionando críticas ao árbitro do encontro, que apelidou ser "uma desgraça". Além dos insultos, Kyrgios descarregou a raiva na raquete, que partiu depois de atirar para o court no final do encontro.

It’s called self reflection. You should try it 😇 (🎥 sorry I’m not crediting you by quoting or tagging you. I don’t want to direct his or his followers hate into your mentions) pic.twitter.com/fHdcI6fv7e