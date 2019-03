Mais de 450 passageiros foram resgatados, no sábado, de um navio cruzeiro, que reportou problemas num dos motores.

Devido ao mau tempo ancorou junto à costa da Noruega. Cinco helicópteros iniciaram de imediato o resgate dos passageiros, que foram retirados para terra.

No total, foram resgatas 463 pessoas, na manhã deste domingo as autoridades norueguesas anunciaram que a operação seria suspensa para que o navio pudesse ser rebocado para um porto mais próximo, segundo avança a agência Lusa.

De acordo com Per Fjerd, do Centro de Coordenação de Resgate Conjunto, os helicópteros suspenderam o resgate das pessoas, quando o navio ficou pronto para ser puxado por dois rebocadores.

O resgate dos passageiros decorreu em condições difíceis com rajadas de vento na ordem dos 70 quilómetros/hora, bem como ondas de mais de oito metros.

De acordo com a polícia, há 17 pessoas hospitalizadas devido a ferimentos.