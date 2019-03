O Haitong Bank, ex- BES Investimento, fechou 2018 com um lucro de 1,2 milhões de euros, recuperando de prejuízos de 130 milhões de euros no ano anterior, divulgou o banco.

Este resultado positivo inclui o montante de 13,2 milhões de euros de mais-valias apurada na venda das filiais no Reino Unido e nos Estados Unidos, numa altura em que está a preparar a venda da subsidiária na Irlanda haitong Investment.

Em 2018, o produto bancário atingiu os 99 milhões de euros, mais 43% do que no mesmo período do ano passado, o que é justificado com o desempenho das atividades geradoras de comissões, sobretudo as áreas de negócio de mercados de capitais, fusões e aquisições e 'structured finance'.

Os custos foram de 78 milhões de euros em 2018, menos 38% do que o verificado em igual período do ano anterior, o que o Haitong Bank atribui ao plano de reestruturação que levou a cabo. O banco tinha 389 trabalhadores no final de dezembro, menos 73 do que no final do ano anterior.

"O negócio relacionado com a China, e em particular a prestação de serviços de assessoria financeira, deu um importante contributo para estes resultados", salienta.