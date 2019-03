Bruno Fernandes vai ser reavaliado amanhã, segunda-feira, de forma ser determinado o seu regresso à competição, de acordo com o jornal Record.

O médio português apresenta sobrecarga muscular e não se sabe se estará apto para o próximo jogo do Sporting, frente ao Chaves, no próximo sábado.

Bruno Fernandes foi dispensado da seleção, por motivo de lesão, e tem estado a realizar tratamento na Academia do Sporting.

Para a deslocação a Chaves, Marcel Keizer pretende contar com o capitão leonino.

Recorde-se que, três dias depois do confronto em Trás-os-Montes, há jogo importante para os leões, que defrontam o Benfica no jogo da segunda-mão da Taça de Portugal. No primeiro jogo, o clube de Alvalade perdeu por 2-1.