Duas mulheres morreram na noite deste sábado num acidente de viação em Santa Maria da Feira, na zona norte do distrito de Aveiro, segundo adianta o Jornal de Notícias.

A colisão rodoviária ocorrou atrás do Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, na Estrada Nacional 223. Estão no local equipas de emergência da região, entre as quais a Guarda Nacional Republicana e bombeiros dessa mesma zona.

Para o local seguiram também meios do instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), dado haver vários feridos, entre os quais uma criança de 13 anos, referiu o Jornal de Notícias.