O incêndio em Barcelos, no distrito de Braga, foi dominado pelos bombeiros. "O incêndio encontra-se dominado, mas mantém-se no terreno o dispositivo envolvido no combate", disse o responsável da Proteção Civil à agência Lusa.

O incêndio passou a ficar completamente controlado a partir das 21h15.

No local estão 120 bombeiros, 35 viaturas e quatro meios aéreos.

O incêndio florestal irrompeu por volta das 13h25, na União de Freguesias de Tamel Santa Leocádia e Vilar do Monte, em Barcelos.

As chamas começaram no lugar de Bemposta, na localidade de Tamel Santa Leocádia, tendo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga coordenado todas as operações, evitando-se que o fogo chegasse até algumas residências daquela área de Barcelos.