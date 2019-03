Um reboque carregado com quatro carrinhas comerciais de caixa aberta, incendiou-se este sábado, na A28, em Vila Chã, no concelho de Esposende, do distrito de Braga.

A situação ocorreu na subida para Vila Chã, no sentido Sul/Norte, da Póvoa de Varzim para Viana do Castelo.

Na ocorrência estiveram os Bombeiros Voluntários de Esposende, com duas viaturas e sete operacionais, que rapidamente extinguiram as chamas, evitando que se propagasse às quatro carrinhas que o reboque transportava.

O Destacamento de Trânsito da GNR de Viana do Castelo já tomou conta da ocorrência.