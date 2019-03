O incêndio no concelho de Barcelos, no distrito de Braga, está controlado. Foi encarado como de grandes dimensões, mas um ataque musculado do dispositivo no terreno conseguiu controlá-lo. Conseguiu-se evitar que consumisse algumas residências.

As operaçõesde combate estão a cargo do comandante distrital de operações de socorro de Braga, Hermenegildo Abreu.

No local estão 120 bombeiros, 35 viaturas e quatro meios aéreos.

O incêndio florestal irrompeu por volta das 13h25, na União de Freguesias de Tamel Santa Leocádia e Vilar do Monte, em Barcelos.

As chamas começaram no lugar de Bemposta, na localidade de Tamel Santa Leocádia, tendo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga coordenado todas as operações, evitando-se que o fogo chegasse até algumas residências daquela área de Barcelos.