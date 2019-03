Há muito assolada pela instabilidade política, crises humanitárias e terrorismo, Mogadiscício, capital da Somália, foi hoje palco de mais um atentado. Cinco pessoas morreram, entre as quais o vice-ministro do Trabalho, Saqar Ibrahim Abdalla, e outras dez ficaram feridas, segundo a agência Associated Press.

O atentado começou com a explosão de um carro armadilhado, com cinco atiradores a entrarem depois num edifício governamental, onde começaram a disparar desenfreadamente. O edifício encontra-se nas proximidades da sede dos serviços secretos somalis.

As forças de segurança começaram por cercar o local, acabando por intervir e entrar em confrontos com os atiradores durante algum tempo, acabando por reconquistar o edifício governamental.

A organização jihadista Al-Shabab já reivindicou o atentado terrorista. O grupo é muito ativo no país e tem levado a cabo uma série de atentados suicidas contra civis e figuras do Estado somali.