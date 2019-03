Um dos mais recentes formatos da TVI, o reality show “Quem Quer Casar Com o Meu Filho?” vai deixar de estar no ar mais cedo do que o previsto.

Segundo o Correio da Manhã, que cita o diretor-geral da estação de Queluz, Bruno Santos, o programa vai terminar já no final deste mês, dia 31.

“Devido às fracas audiências, e também ao facto de a produção não estar a corresponder às expectativas, a TVI decidiu antecipar o final do programa”, revelou o responsável ao Correio da Manhã.

O programa da SIC, com um formato semelhante, “Quem Quer Namorar Com o Agricultor”, liderou sempre as audiências entre ambos os programas.

Quanto a novas apostas, o diretor-geral da TVI explica que a nova grelha será anunciada em breve.

“Daqui a alguns dias, anunciaremos. A nova grelha arrancará em abril”, disse Bruno Santos.

Recorde-se que o programa tem estado envolvido em polémica desde a sua estreia, há cerca de duas semanas, e chegaram a ser apresentadas queixas contra o mesmo à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), tal como também aconteceu com o formato da SIC.