Marcelo Rebelo de Sousa prometeu este sábado que irá receber em Belém os lesados do BES/Novo Banco.

O Presidente da República foi recebido no Porto por um grupo de lesados e questionou-lhes acerca do dia em que se podiam dirigir a Lisboa para “conversar um pouco”. A resposta não tardou. “Um dia qualquer é bom senhor Presidente", respondeu Jorge Novo, um dos lesados do BES/Novo Banco, citado pela agência Lusa.

"Então vão ligar-lhes para combinar um dia que vos dê jeito para irem e virem", prometeu Marcelo.

Aos jornalistas, o Presidente da República explicou que compreende a situação.

"Compreende-se. Eles estão a lutar por uma causa que é sua e ficaram poucos que não aderiram ao acordo e se sentem isolados. Não quero dizer desesperados, mas sentem-se [assim]. Vamos ver [o que será possível fazer] porque 98 ou 99% aceitaram o acordo. Mas há 1 ou 2% que não aceitaram. Temos de perceber se ainda é possível tentar um acordo nesta fase", rematou.