João Félix é já visto como uma jovem promessa do futebol e Luís Filipe Vieira não lhe poupou elogios.

Em entrevista ao jornal TuttoSport, este sábado, o presidente do Benfica falou do jovem avançado e garantiu que este é um dos melhores produtos do futebol português à semelhança de Cristiano Ronaldo.

"João Félix é um dos melhores produtos do futebol português depois de Ronaldo”, disse o dirigente, acrescentando ainda que o Benfica não pretende vender o futebolista nos próximos tempos.

Nós, neste momento, não estamos interessados em cedê-lo e até podemos aumentar a sua cláusula”, afirmou.

"Obviamente estou feliz. Tornou-se claro que a nossa aposta em jovens jogadores está a trazer resultados (…) João Félix é dotado de uma técnica incrível, é veloz e muito inteligente. É uma ótima pessoa, mostra ter grandes valores que me deixam orgulhoso", referiu.

Luís Filipe Vieira falou ainda de Rúben Dias, um nome que tem estado também na mira de grandes clubes.

"O Rúben tem 21 anos e na sua posição é um dos melhores do Mundo. Terá uma carreira brilhante e parece-me que pode ser o nosso capitão nos próximos anos", rematou.