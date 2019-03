Um homem agrediu violentamente uma idosa no metro, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. No entanto, várias pessoas no local nada fizeram para impedir o ataque. O vídeo do momento já se está a tornar viral e a chocar os utilizadores.

Nas imagens, o agressor surge a pontapear repetidamente a vítima, enquanto outros passageiros filmam a agressão e nada fazem para parar o homem.

De acordo com o ‘The Sun’, o vídeo remonta ao dia 10 de março e a vítima é uma mulher de 78 anos.

O mesmo jornal escreve que a situação só foi reportada à polícia já no final do percurso daquele transporte. As autoridades pedem agora que quem filmou o vídeo e assistiu à cena identifique o agressor.

A vítima teve de receber tratamento hospitalar.