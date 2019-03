Uma jovem motociclista morreu esta sexta-feira, numa colisão ocorrida na A4, zona de Rossas, em Bragança, tendo a pendura da moto ficado gravemente ferida, dado que foram atingidas brutalmente por uma carinha comercial, em cuja frente a moto ficou encaixada.

A vítima mortal tinha 17 anos e a outra ocupante da moto tem 16 anos, quando seguiam naquele veículo de duas rodas, tendo sido colhidas na sequência de uma manobra perigosa fatal aparentemente protagonizada pelo condutor do carro, ambos no mesmo sentido entre Mirandela e Bragança, na A4, tendo o condutor ficado muito abalado psicologicamente.

Segundo adianta o jornal “Mensageiro de Bragança”, a moto ficou encaixada na frente da carrinha, depois de ter sido arrastada dezenas de metros, como se comprova pelas marcas no asfalto, encontrando-se o acidente mortal a ser averiguado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito do Comando da GNR de Bragança.