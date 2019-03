O piloto bracarense Manuel Correia, campeão nacional de Turismos de Montanha, irá já este fim de semana estrear-se no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, disputando a Baja TT do Pinhal ao volante de um Mitsubishi Racing Lancer equipado com motor V8 de 5.0 litros a gasolina, tendo como navegadora a sua mulher, Isabel Pinto, que nos ralis também assumira o papel de copiloto, por ser igualmente apaixonada por automobilismo.

Manuel Correia e Isabel Pinto revelaram-se “muito motivados para esta nova época de descobertas”, na véspera da Baja TT do Pinhal é a primeira de seis provas que fazem parte do CPTT e tem uma extensão total de 347 quilómetros cronometrados, divididos entre o prólogo e três setores seletivos, uma prova com organização da Escuderia Castelo Branco.

Depois de se ter sagrado bicampeão nacional da Categoria 4 (2016 e 2017) e campeão nacional de Turismos (2018) no Campeonato de Portugal de Montanha, Manuel Correia vai fazer uma viragem na sua carreira e passar a competir nas provas de Todo-o-Terreno, um campeonato que sempre despertou a sua curiosidade.

Para isso, o piloto de Braga utilizará um Mitsubishi Racing Lancer com motor V8 5.0 a gasolina, preparado e assistido pela ARC Sport.

Balanço muito positivo da montanha

Manuel Correia referiu “ter ficado muito contente com a minha passagem pela Montanha, um campeonato onde me diverti imenso e onde consegui ser campeão das categorias que disputei e terceiro no campeonato absoluto em 2018”.

Mas “senti que precisava de um novo desafio e como sempre gostei muito de acompanhar as provas de TT, decidi experimentar este campeonato em 2019, apesar de nunca sequer ter guiado um troço de terra até fazer um pequeno teste com o Mitsubishi Racing Lancer, por isso o único objetivo nesta fase inicial da época é chegar ao fim das provas e acumular quilómetros em competição”.

“A minha esposa, a Isabel, vai acompanhar-me, por isso será uma época de descobertas para ambos, mas confio na experiência e na competência da ARC Sport para nos ajudar nesta nova fase”, disse o piloto bracarense, pai do jovem piloto de ralis Miguel Correia, que este fim de semana está a disputar o Azores Rallye.