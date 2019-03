A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC) já veio reagir à acusação da Autoridade de Concorrência (AdC) que acusou a supermercados e distribuidores de concertação de preços. No entanto, a dona da cerveja Sagres veio "rejeitar a imputação que lhe é feita", afirmando que "não cometeu qualquer infração e que, tal como a Autoridade da Concorrência reconhece no seu comunicado, “a adoção de Notas de Ilicitude não determina o resultado final das investigações”, revelou em comunicado.

A SCC esclarece ainda que irá exercer o seu direito de defesa, "convicta de que lhe será reconhecida a conformidade das suas práticas com as regras do mercado".

A empresa mostra ainda a sua total disponibilidade de colaboração com a Autoridade da Concorrência tendo como objectivo o apuramento da verdade dos factos, "reafirmando que pauta, e sempre pautou, a sua conduta pelo estrito cumprimento das regras da concorrência".

Super Bock Group diz que houve "errada interpretação dos factos"

Também o Super Bock Group disse, em comunicado, considerar que houve uma "errada interpretação dos factos", acrescentando ainda que "a posição hoje expressa pela AdC é meramente preliminar, não leva ainda em consideração a posição da empresa e não corresponde a uma decisão final".

Segundo a mesma nota, "a empresa apresentará agora a sua defesa por escrito, contextualizando devidamente o que considera ser uma errada interpretação dos factos por parte da AdC".

Recorde-se que, a Concorrência acusou seis grandes grupos de distribuição alimentar presentes em Portugal de concertação de preços em três processos diferentes.

De acordo com um comunicado da AdC, os grupos de distribuição alimentar em causa são acusados de práticas equivalentes a cartel com três fornecedores de bebidas.

“Após investigação, a AdC concluiu que existem indícios de que as cadeias de supermercados Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan e Intermarché utilizaram o relacionamento comercial com os fornecedores Sociedade Central de Cervejas e Super Bock para alinharem os preços de venda ao público (PVP) dos principais produtos daquelas empresas, como cervejas, águas com sabores, refrigerantes, entre outros, em prejuízo dos consumidores”, informa o comunicado.