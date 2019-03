Rui Pinto vai colaborar com as autoridades judicias, adianta fonte do tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, citada pela agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, o interrogatório ao hacker português começou pelas 18h30 e está a ser ouvido pela juíza de instrução criminal Maria Antónia Andrade.

Recorde-se que Rui Pinto passou a noite no estabelecimento prisional anexo ao edifício da PJ e está agora a ser ouvido no âmbito da investigação a acessos aos sistemas informáticos do Sporting e da Doyen Sports.

Segundo a agência Lusa, Rui Pinto optou por falar, embora tivesse a possibilidade de se remeter ao silêncio.

O hacker português, de 30 anos, está indiciado de seis crimes - dois de acesso ilegítimo, dois de violação de segredo, um de ofensa a pessoa coletiva e outro de extorsão na forma tentada.