Um incêndio florestal, que chegou a ter três frentes ativas, deflagrou a meio da tarde desta sexta-feira, em Vieira do Minho, no distrito de Braga.

O fogo eclodiu na freguesia de Eira Vedra, no concelho de Vieira do Minho, tendo mobilizado 17 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho.

Com o reforço de um meio aéreo do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR o incêndio foi extinto ao princípio desta noite.

A GNR de Vieira do Minho registou a ocorrência.