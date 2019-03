Rui Pinto, que esta quinta-feira foi extraditado para Portugal, está nomeado para o prémio “Jornalistas, denunciantes e defensores do direito à informação”. Esta distinção é atribuída pela Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde, grupo político do Parlamento Europeu e ao qual pertencem o PCP e o BE.

Além do hacker português, estão ainda nomeados outros cinco denunciantes: Julian Assange, fundador do WikiLeaks, Yasmine Motarjemi, ex-vice-presidente e denunciante dos lapsos de segurança alimentar da Nestlé, Katya Mateva, denunciante sobre o esquema de vistos gold do Ministério da Justiça búlgaro, Luis Gonzalo Segura, autor e denunciante de corrupção e irregularidades no exército espanhol, e Howard Wilkinson, denunciante do Banco Danske.

Segundo um comunicado da página oficial dedicada ao galardão, este prémio pretende distinguir pessoas que "tenham sido intimidadas e/ou perseguidas por revelar a verdade e expô-la em público”.

O grande vencedor será anunciado em Estrasburgo, no dia 16 de abril. Além da distinção, o galardoado receberá ainda 5.000 euros.

Do júri fazem parte dois deputados europeus, três jornalistas e uma ex-denunciante.