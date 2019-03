A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai doar 500 mil euros a Moçambique, para apoiar as vítimas do ciclone Idai, avançou à Lusa fonte da instituição.

"A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai avançar com um apoio de 500 mil euros para ajudar o povo moçambicano nesta hora tão difícil, estando neste momento a trabalhar com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e com a Embaixada de Portugal em Maputo a melhor forma de efetivar essa ajuda financeira", declarou a mesma fonte.

O número de vítimas mortais tem vindo a aumentar praticamente todos os dias e, esta sexta-feira, a ONU divulgou que o número de mortos na Cidade da Beira já subiu para 294.

De Portugal, também já saíram várias ajudas ao longo desta semana para irem prestar auxílio a todas as vítimas do ciclone.