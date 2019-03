Estreia vitoriosa para Carlos Queiroz à frente da seleção da Colômbia. O técnico português viu a equipa cafetera sair de Yokohama com um triunfo por 1-0 sobre o Japão, num jogo particular resolvido com um penálti de Falcao, antigo avançado do FC Porto e hoje a grande figura do Mónaco de Leonardo Jardim, aos 64'.

Nos festejos, El Tigre não esqueceu outro ex-portista, Juan Quintero, que foi operado esta sexta-feira a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. James Rodríguez, curiosamente também um ex-jogador do FC Porto, também se associou à homenagem ao médio, que deverá ficar afastado dos relvados nos próximos seis meses.

Na Colômbia, o sportinguista Borja ficou no banco durante toda a partida. Já no lado nipónico, o ex-Portimonense Shoya Nakajima foi titular - o mágico japonês, recorde-se, foi transferido em janeiro para o Al Duhail, do Catar, orientado por Rui Faria, num negócio avaliado em 35 milhões de euros.

Também esta sexta-feira, a Coreia do Sul, treinada por outro antigo selecionador português (Paulo Bento), venceu a Bolívia pelo mesmo resultado. O único golo da partida realizada em Ulsan surgiu a três minutos dos 90, por intermédio de Lee Chung-Yong.

Na China, onde vai decorrendo a China Cup, o Uruguai bateu o Uzbequistão por 3-0 e apurou-se para a final do torneio particular. Gastón Pereiro abriu o marcador logo aos cinco minutos, com Stuani a dilatar a vantagem aos 23'. O mesmo jogador viria a bisar aos 82', numa altura em que o sportinguista Coates já se encontrava em campo. No jogo decisivo, os uruguaios irão defrontar a Tailândia, que bateu surpreendentemente a equipa da casa por 1-0 no jogo de estreia de Fabio Cannavaro como selecionador da China.