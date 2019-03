A três dias do embate entre Portugal e Sérvia, no Estádio da Luz, a contar para a segunda jornada da fase de apuramento para o Euro 2020, Novak Djokovic decidiu brincar com Cristiano Ronaldo. O astro da Juventus, recorde-se, está de volta às convocatórias de Fernando Santos, após hiato de alguns meses, e será certamente titular e capitão da seleção nacional no embate com a equipa sérvia.

Djokovic, por seu lado, é um dos melhores tenistas da história mas também um assumido fã de futebol, tendo até já revelado em diversas ocasiões acompanhar a modalidade em Portugal. Chegou, de resto, a surgir em court envergando uma camisola do Benfica.

Agora, num momento de descontração antes de entrar em ação no Open de Miami, Djokovic mostrou também ter habilidade para o futebol, com o vídeo partilhado pela conta oficial do ATP Tour a mostrar um belo golo de cabeça do tenista. A legenda escolhida para a publicação também chamou a atenção: "Quando é que o Cristiano chegou aqui?"

Djokovic acabaria por partilhar também o vídeo na sua conta de Twitter, acompanhando a publicação com um simples comentário: um emoji a piscar o olho e a identificação de Cristiano Ronaldo. Por agora, o CR7 ainda não respondeu - talvez depois do jogo desta noite com a Ucrânia.