Os carregamentos foram feitos ontem durante a tarde, com mais de 10 toneladas de material dispostas em paletes, entre as quais dezenas de litros de água engarrafada. A bordo do segundo C-130 da Força Aérea portuguesa com destino à região da Beira seguem 4 militares da GNR e dois elementos de reforço da equipa cinotécnica, que a partir do fim de semana deverão integrar as equipas de salvamento e resgate. A chegada da primeira equipa de 35 fuzileiros, que deixou Portugal na noite de quarta-feira também num C-130, está prevista para esta sexta-feira.

A bordo do avião carregado ontem durante a tarde na base aérea de Figo Maduro seguem um conjunto de materiais destinados a apoiar as populações afetadas (kits alimentares, kits de higiene e esteiras) e ainda equipamentos de apoio logístico à missão portuguesa, informou a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que coordena a missão. Segue também material de apoio à missão consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros e de apoio ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses,

A equipa de reação rápida das Forças Armadas que partiu na quarta-feira funcionará em autonomia, tendo levado mantimentos e material para pernoitar, o procedimento normal neste tipo de cenários, mas também botes que serão usados para percorrer os cursos de água em socorro da população. Há 19 anos, uma missão na mesma zona também durante um período de cheias devastadoras envolveu 20 botes, que diariamente distribuíram 800 quilos de alimentos. Na partida do primeiro C-130, o ministro da Defesa Nacional João Gomes Cravinho lembrou que foram distribuídas 150 toneladas de alimentos pelos militares portugueses e assistidas 16 mil pessoas. Na altura, participaram nas operações de socorro 45 fuzileiros, mas também a Cruz Vermelha, Bombeiros e Proteção Civil.

A ANPC anunciou entretanto que o destacamento português será reforçado já esta sexta-feira, com o envio de uma nova equipa multidisciplinar alargada que integra elementos da Força Especial de Bombeiros, da Guarda Nacional Republicana e Bombeiros de corporações do distrito de Santarém. Deverão partir esta sexta-feira, num avião comercial.

Também a Cruz Vermelha Portuguesa vai ativar uma unidade de socorro em Moçambique. Está planeado um hospital de campanha com uma equipa de médicos e enfermeiros, com dez camas de internamento. A organização, que está a recolher alimentos nos armazéns do Prior Velho, anunciou que já foram angariados também 400 mil euros em donativos. Parte da verba vai ser usada para fretar um avião de mercadorias que partirá para a Beira na segunda-feira no âmbito da operação Imbondeiro, que prevê a organização de um concerto solidário.