O Chefe de Estado está a visitar as novas instalações da Bosch, em Lomar, Braga, enquanto na próxima segunda-feira setaa vez do primeiro-ministro, António Costa, visitar as instalações de Ovar daquela multinacional alemã, que dispõe de cerca de 3.700 colaboradores em Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa está a ser muito saudado pelos trabalhadores da Bosch, em Braga, denotando a sua popularidade em alta.

O Presidente da República experimentou o chamado automóvel do futuro, de condução autónoma, que se prevê fique definitivamente concluído em 2026.