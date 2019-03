O primeiro fim de semana de primavera cheira a verão. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê um aumento das temperaturas máximas que podem andar muito próximas dos 30 graus em vários locais do sul do país.

Segundo o IPMA é que o céu se mantenha geralmente limpo nos próximos dias e que o vento seja fraco.

No sábado os termómetros podem chegar aos 28 graus em Setúbal e 27 em Santarém. Em Lisboa esperam-se 25 graus, em Faro 21ºC e no Porto 23ºC. Domingo apresenta um cenário semelhante, com 27 graus previstos para Setúbal e para Santarém, em Leiria e em Braga os termómetros podem chegar aos 26ºC, em Lisboa aos 25, em Faro aos 21 e no Porto aos 24.

Na segunda e terça-feira a previsão é de que as temperaturas se mantenham, ou que aumentem ou dois graus.

Sublinhe-se que estes dias mais quentes também trazem maior risco de incêndio para vários distritos de Portugal continental. Esta sexta-feira, o risco é elevado e muito elevado em seis concelhos do distrito de Faro.

No sábado e no domingo há ainda maior risco e em mais distritos do país.