Força, Moçambique

É conhecida no meu círculo de amigos a ligação forte que me une a Moçambique. Vivi dois anos maravilhosos num país que me deu e continua a dar muito mais do que alguma vez poderei retribuir.

O cheiro a terra inconfundível, a profundidade do que é a nossa essência, mas sobretudo as pessoas inesquecíveis que trago para sempre comigo ensinaram-me a tentar ser melhor e a dar valor às pequenas coisas que a vida nos oferece. Sem pedir muito. Absorver e aproveitar nas coisas mais simples e que muitas vezes nos passam despercebidas. É por isso com um sentimento de angústia, mas também de assinalável tristeza, que recebi a notícia dos recentes acontecimentos na Beira e aquelas imagens de uma catástrofe devastadora não me saem da cabeça.

Penso que África, na sua globalidade e, mais especificamente, os países de língua portuguesa são ainda um mistério de difícil compreensão para muitos dos que por ali não tiveram o prazer de passar. Quem o fez sabe do que falo, mas acima de tudo do que sinto. A extrema dificuldade de um povo que tem tido um percurso atribulado foi carregada de forma injusta pelas madrastas circunstâncias da natureza. Noventa por cento de uma cidade destruída e um número ainda por apurar de pessoas desaparecidas. A Beira, para quem não conhece, sempre assumiu uma dinâmica decisiva no país. Situada no centro da língua no mapa, é também considerada a segunda cidade depois de Maputo. Conhecida pelo seu famoso porto, foi sempre um espaço de cultura e de inconformismo.

É, por isso, gente que precisa da nossa solidariedade e do nosso apoio. Mais do que isso, merecem-no. Não só por serem um povo irmão, mas porque a pobreza e as circunstâncias assim o determinam. Por ali, a pobreza e as dificuldades assumem contornos muitas vezes assustadores. De não ter o que comer, de não existir teto, de não existir nada para além da própria existência. Mas o problema é que, hoje em dia, existe uma descredibilização generalizada em relação ao que assume contornos de solidariedade. Os exemplos recentes, nomeadamente Pedrógão Grande e aquilo que tem sido revelado do desperdício e do aproveitamento em relação à ajuda que é dada, fazem com que muita gente tenha ficado de pé atrás. Por umas instituições pagam as outras.

É fundamental, por isso, criar regras que punam o aproveitamento de alguns e que nos façam acreditar que o que damos é, de facto, usado para o efeito. Neste momento, por exemplo, é urgente ajudar um povo e um país que necessitam de nós. Quem sabe, um dia somos os que precisaremos desse mesmo gesto. Não deixem por isso de procurar quem de facto serve os interesses das populações e não se inibam de apoiar esta causa tão meritória. Moçambique é feito de bravos e com toda a certeza reerguer-se-á ainda mais forte, mas todos temos uma palavra a dizer nessa reconstrução. O que desejo acima de tudo é que os que desapareceram sejam para sempre lembrados e que um dia fique para a história que o mundo se uniu em torno de uma causa tão nobre. Força, Beira. Força, Moçambique. Sempre por ti.