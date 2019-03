Num afamado episódio de campanha eleitoral, em disputa travada em Loures, António Costa, em jeito caricatural, colocou lado a lado um burro e um Ferrari com vista a demonstrar o caos em que se encontrava a ligação rodoviária daquele concelho a Lisboa. Mal, por sinal, ao tempo, embora, ainda assim, o Ferrari – seguramente não pelos méritos do condutor – tenha batido o burro por uma unha negra e saído magro vencedor. Desde a decisão do Brexit que, pelo menos por intuição, somos doutos no aterrador desafio que tal representa para a economia portuguesa e, em particular, para algumas regiões – Algarve e Madeira – cujo predomínio turístico e sujeição àquele mercado emissor são abundantemente reconhecidos. Os dados do ano passado já o atestam e, no caso do Algarve, pode ter um efeito demolidor conjugado com a recuperação de destinos como a Turquia, entre outros.

Convém, contudo, relembrar as proclamações enfáticas, as quais agora soam a otimismo irritante, que construíam o Brexit como uma ocasião. Um ensejo incomparável para relançar Lisboa como centro financeiro, atrair avultado investimento estrangeiro, disputar agências europeias e, ao fim e ao cabo, robustecer as condições da economia portuguesa. Ora, bem mais de dois anos volvidos, findos esses instantes de arrebatamento juvenil, o Governo agiu a passo de burro não para palmilhar o caminho do sucesso, nem sequer para minorar impactos negativos. A desvalorização da libra – a qual bem pode agudizar-se – põe em crise esta relação ancestral no que ao turismo diz respeito, mas também na exportação de bens, num país que é um dos nossos parceiros comerciais cimeiros. E, tal qual o Ferrari, sem travões, numa pista de Fórmula 1, se apresenta agora vertiginosamente, mal-amanhado, um plano de contingência, tecnicamente débil, sem solidez e sem estratégia, não se encontrando melhor aptidão para a expressão icónica para inglês ver, pontuado por umas medidas nos aeroportos e uma moratória nas cartas de condução. Estamos a tratar de empregos, da proteção de portugueses no estrangeiro, da diversificação de mercados. A oportunidade gorou-se. Não venha a tempestade.

É possível que venhamos a ter mais tempo para nos prepararmos. Temo que não façamos diferente.

Deputado do PSD