Última hora: chegou a primavera!

“Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro; a verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz”.

Aqui está uma boa notícia para abrir telejornais ou fazer atraentes manchetes de jornais: chegou a primavera!

De facto, não é muito diferente do frio ou da chuva no inverno a inundar as notícias, ou do calor no verão e das praias apinhadas. A banalização dos conteúdos informativos é hoje um dado adquirido.

À banalização acrescenta- -se o divertimento, subdividido em rubricas de gastronomia, moda, estilo de vida e tudo aquilo que contribui para a nossa “felicidade”, assim interpretada pelos editores de notícias.

O poeta Alexandre O’Neill escreveu, nos anos 60 do século passado, um poema sobre notícias onde perguntava:

“Que é notícia?/ Cão perdeu--se! Por que não?/ Cão achou--se! Ainda bem!/ Ainda melhor, por sinal,/ se o cão perdido e o achado/ forem um só e o mesmo/ ‘lidos’ no mesmo jornal!”

Talvez já adivinhasse, vivendo numa época cinzenta, de medo e de censura, que noutra época futura, menos cinzenta e sem censura (pelo menos oficial), a pergunta permaneceria, ao sabor de qualquer resposta.

“Que é notícia?/ Um hoje que nunca é hoje,/ um amanhã que é já ontem/ entre ontens que se perdem/ no anteontem dos anos/ no tresantontem dos lustros.../ Que é notícia?/ Amanhã acontecido,/ notícia é sempre um depois,/ é um a viver vivido...”

Numa época de confusão total entre informação e informações, entre notícias e boatos, entre a verdade e a falsidade, os jornalistas parecem ter baixado os braços, impotentes perante a avalanche asfixiante de “notícias” que não controlam, inebriados pela velocidade das máquinas “editoriais”, uma espécie de cadeias de montagem que se limitam a debitar informações.

A democracia definha perante o adormecimento do jornalismo e a sua rendição à condição de mero espetador de um circo onde a verdade e a mentira competem no mesmo trapézio sem rede.

“Que é notícia?/ Notícia é devoração!/ Aí vai ela pela goela/ que há-de engolir tudo e todos!/ Aí vai ela, lá foi ela!/ Nem trabalho de moela/ retém notícia.../ Notícia sem coração!”

Jornalista