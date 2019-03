Os políticos não vivem bem com quem não vive da política.

Já escrevi imensas vezes sobre este tema. No entanto, os partidos, todos eles, não sabem lidar com este enorme elefante na sala. Os aparelhos partidários estão cheios de políticos profissionais. Deputados, autarcas e assessores, gente que sai da jota diretamente para o partido, da faculdade diretamente para cargos de nomeação ou eleição política. Têm menos direito de fazer política? Obviamente que não, mas também não têm o direito de continuar a monopolizar o exercício da atividade política. Não podem fazê-lo porque desta forma comprometem a democracia, não podem fazê-lo porque limitam a heterogeneidade necessária ao saudável exercício da democracia.

A política precisa, obviamente, de políticos. Mas precisa também de pessoas com profissões reais. Pessoas que sabem aquilo de que falam, que conhecem os problemas reais de quem trabalha, empreende e investe. Pessoas que vivem fora das bolhas partidárias e que se entregam à política não porque precisem dela para viver, mas antes porque veem no exercício da política algo nobre e que exige espírito de missão.

Aliás, pensar que este problema diz respeito apenas aos partidos é absolutamente redutor. Basta ver as reações acaloradas à nomeação de Adolfo Mesquita Nunes para a Galp. Esquerda e direita, jornalistas e comendadores, afiaram as facas, à primeira oportunidade, para tentarem destruir a carreira política de alguém que sempre lutou para fazer política sem dela depender financeiramente. Alguém que goza de prestígio profissional e académico na sua área de atividade, mas que é também um dos melhores quadros da política portuguesa – com mérito reconhecido como membro do anterior governo, onde coordenou com estrondoso êxito a pasta do Turismo, talvez a principal responsável pela saída do caos financeiro em que nos encontrávamos.

Escrever crónicas políticas elencando problemas, sem apontar caminhos ou soluções, é algo absolutamente inútil. Urgem respostas da sociedade civil para acabar com o descalabro da falta de qualidade dos quadros dos partidos portugueses. O próprio AMN, na sua última intervenção na SIC Notícias, fez questão de desafiar as pessoas com vida pública no setor privado a inscreverem-se nos partidos políticos e a tentarem mudar os mesmos.

No entanto, é preciso muito mais do que desafios ou cartas de intenção. Afinal, sejamos sinceros, o que faz com que um jovem com sucesso profissional e bons rendimentos se interesse pela política? Nada, absolutamente nada.

É necessário, através de legislação, obrigar os partidos políticos a limitarem as nomeações de boys e a irem ao mercado recrutar bons profissionais. É urgente que a sociedade civil penalize, quanto mais não seja pelo voto, os partidos que mais recorrem a profissionais da política. É vital que os próprios partidos comecem a promover os seus militantes não com base em sindicatos de voto, mas antes tendo em conta o seu mérito e sucesso profissional. Mas é ainda mais importante que a comunicação social deixe de estar refém dos políticos profissionais e passe a escrutinar o percurso profissional dos mesmos, como fez e bem, por exemplo, com a Maria Begonha.

Publicitário