Ensinar a gerir emoções

Uma escola em Santa Maria da Feira criou uma fábrica de emoções para ajudar os alunos a lidar melhor com o que sentem. Parece uma boa ideia para levar para casa.

Não sei dizer exatamente em que fase chega, mas há uma altura em que as birras dos miúdos passam a tornar-se mais complexas e se percebe que reações como mandar coisas para o chão ou levantar a mão quando se leva um não e se fica frustrado não são um filme dos outros – acontece a qualquer um.

De repente, os dias de passeio em família passam a ter desses momentos espalhafatosos em que é preciso manter a calma mas também alguma firmeza, e a verdade é que não estamos minimamente treinados para qual será a pedagogia mais certa ou duradoura, enquanto quem passa e assiste à birra a desenrolar-se, ou a uma má atitude, tem sempre um qualquer conselho a dar, uma palmadinha a propor.

Gerir emoções já não é fácil, ensinar a fazê-lo torna-se ainda mais complicado, sobretudo quando são os nossos filhos e não queremos falhar. Com as crianças dos outros parece que temos sempre resposta pronta mas, às vezes, nem por isso. Aconteceu-me há uns tempos numa visita a uma exposição. Ao aproximarmo-nos de uma das instalações, a reação do rapaz que lá estava foi empurrar a nossa filha. Não queria partilhar. Fez uma vez, fez duas, sempre debaixo do olhar da mãe. À terceira reagi: “Não sabes que é feio empurrar os outros?”, perguntei. A mãe irritou-se e levou-o, a protestar com o reparo direto, indignada porque havia pessoas que não sabiam como eram as crianças. Alguém mais sábio, uns momentos à frente, falou-lhe diretamente: “Às crianças compreende-se tudo, mas corrige-se”.

A sabedoria deve vir com o tempo, mas haverá um trabalho de educação emocional a fazer. Há tempos, numa entrevista, quando falámos sobre a prevenção da violência, o pediatra Mário Cordeiro sublinhou a importância de ensinar as crianças a gerir a raiva, que não pode ser partir tudo, pois são comportamentos que se replicam mais tarde, em maior ou menor grau. É curioso como os desenhos animados apanham bem esses momentos de tensão que nos surpreendem quando eles são pequenos, por exemplo o Ruca, que volta e meia tem assim uns ataques de teimosia que os pais lá tentam acalmar. A certa altura, não sei se eles percebem a lição e que não devem fazer como o Ruca, ou se parte das reações não se inspiram também ali.

Dizia Mário Cordeiro que o exemplo é fundamental – a forma como reagimos ao que nos irrita é lida por eles desde cedo.

Se a família será sempre um lugar central para aprender a gerir emoções, é bom ver aparecer projetos nas escolas que dão atenção a esta componente, à forma como nos relacionamos connosco e com os outros.

Um deles foi relatado há umas semanas na “Notícias Magazine”. A Escola Básica de São João de Ver, em Santa Maria da Feira, instalou uma “fábrica de emoções” à entrada e equipou os alunos do pré-escolar ao 1.o ciclo com um transportador: uma bolsa transparente onde colocam tampinhas de plástico que representam os sentimentos que vão guardando consoante as experiências que vão tendo e que podem “reciclar” na máquina de papelão, transformando emoções negativas em algo positivo.

Simão, de sete anos, contava na reportagem que uma vez que se tinha sentido zangado com a avó por não lhe ter comprado o brinquedo que queria; pôs a tampinha na fábrica e passou. “Todos temos maus sentimentos e as crianças conseguem lidar com eles e sabem pará-los para os transformar”, explicava Ana Paula Saraiva, coordenadora da escola, citada no mesmo artigo. É uma forma simples, mas parece um bom começo de conversa para levar para casa e para outras escolas do país.

