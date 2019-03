Nos próximos dias, em Portugal Continental, o risco de incêndio vai aumentar em vários distritos, uma vez que as temperaturas vão também aumentar e, em algumas zonas, os termómetros podem mesmo chegar aos 30 graus Celsius, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo informação divulgada hoje no site do IPMA, para esta sexta-feira está previsto risco de incêndio elevado e muito elevado em seis concelhos do distrito de Faro.

Amanhã, sábado, o risco aumenta, e prevê-se que seja muito elevado para quatro concelhos do distrito de Faro e elevado em 11 concelhos de Faro, Beja, Santarém e Portalegre.

Já no domingo, a mesma entidade refere que há um risco muito elevado de incêndio para três concelhos de Portalegre e Faro e elevado em 22 concelhos de Faro, Beja, Castelo Branco, Santarém e Portalegre.

Na segunda-feira, o risco volta a aumentar, bem como na terça, perfazendo um total de 70 concelhos em risco elevado de incêndio, 16 em muito elevado e um em risco máximo, a zona de Mação, no distrito de Santarém.

O fim de semana vai ser de muito calor e, para os próximos dias, o IPMA prevê um aumento dos valores da temperatura máxima em Portugal. No sábado os termómetros vão chegar aos 28 graus em Setúbal e 27 em Santarém.

Em Lisboa chegam aos 25 graus, em Faro aos 21 e no Porto aos 23. Para domingo estão previstos 27 graus em Setúbal e Santarém, 26 em Leiria e Braga, em Lisboa 25, Faro 21 e no Porto 24.