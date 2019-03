Nos próximos dias, e em praticamente todas as regiões do país, as concentrações de pólenes no ar vão estar muito elevadas, alerta o Boletim Polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

De acordo com o boletim, em Lisboa e em Setúbal os pólenes encontram-se em níveis muito elevados, com predomínio para os das árvores plátano, azinheira e outros carvalhos e ciprestes, e ainda das ervas urtiga e parietária.

Em Vila Real - região de Trás-os-Montes e Alto Douro -, os pólenes também se encontram em níveis muito elevados, predominando os das árvores plátano, cipreste, pinheiro e carvalhos, tal como no Porto, na região de Entre Douro e Minho.

Na zona de Coimbra, os pólenes encontram-se igualmente em níveis muito elevados, bem como em Castelo Branco.

Em Évora (região do Alentejo), os pólenes vão apresentar níveis altamente elevados, com destaque para as árvores plátano, azinheira e outros carvalhos, cipreste e das ervas urtiga e azeda.