O fim de semana já está mesmo a chegar e, com ele, chega também o bom tempo. Parece que o sol e o calor se vão manter esta sexta-feira, em praticamente todo o país.

No distrito de setúbal, as temperaturas vão mesmo chegar aos 23 graus Celsius, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Já em Lisboa, está previsto que os termómetros oscilem entre os 9 e os 22 graus Celsius. No Porto, as temperaturas devem atingir os 20 graus.

No entanto, apesar do bom tempo, o IPMA alerta ainda para o acentuado arrefecimento noturno, que tem vindo a notar-se ao longo destes dias que têm sido mais quentes nesta altura do ano.