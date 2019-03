A Autoridade Nacional da Proteção Civil enviou, esta quinta-feira, uma equipa avançada de peritos multidisciplinares para Moçambique para participar nas operações de socorro na sequência da passagem do ciclone Idai no país.

Desta equipa fazem parte elementos de Comando da ANPC, da Força Especial de Bombeiros, da Guarda Nacional Republicana (UEPS - Unidade de Emergência de Proteção e Socorro e binómios de busca e socorro), do INEM e da EDP.

A bordo de um avião C-130 da Força Aérea, que partiu pelas 22 horas, do aeródromo de trânsito de Figo Maduro, em Lisboa, seguiu também um conjunto de materiais destinados a apoiar as populações afetadas (kits alimentares, kits de higiene e esteiras), bem como equipamentos de apoio logístico à missão portuguesa, mas também de apoio à missão consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros e de apoio ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, como havia avançado a ANPC.

O ministro da Administra Interna, Eduardo Cabrita, também esteve presente em Figo Maduro e adantou que Portugal fretou um avião comercial que vai partir na sexta-feira para o país africano com elementos da Força Especial de Bombeiros, da Guarda Nacional Republicana e bombeiros de corporações do distrito de Santarém, bem como nove pessoas do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e duas do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária, para ajudarem na identificação das vítimas mortais.

A bordo do avião irão também entre 10 a 12 embarcações semirrígidas para ajudarem nas operações de apoio e resgate.

Recorde-se que o último abalanço oficial refere que pelo menos 242 pessoas já morreram em Moçambique, devido à passagem do ciclone Idai.