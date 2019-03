O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inaugurará durante a manhã desta sexta-feira, os dois novos edifícios da Bosch, em Braga, ficando com área total de 75 mil metros quadrados, destinados a cerca de 3.700 colaboradores, com novas acessibilidades.

Este investimento de 38 milhões de euros, os dois novos edifícios vêm acrescentar 21 mil metros quadrados a 54 mil já edificados no complexo industrial, albergando os espaços a inaugurar, um conjunto de 700 entre os cerca de 3.700 colaboradores da Bosch em Braga.

Num dos dois novos edifícios existem cerca de 5.200 metros quadrados para escritórios e uma área de produção com dez mil metros quadrados, “uma resposta clara à expansão das equipas e aos novos projetos que a empresa tem vindo a receber”, segundo a empresa, referindo que “no mesmo edifício serão produzidos sistemas inovadores de infotainment e painéis de instrumentação digitais destinados a marcas automóveis de renome mundial”.

No outro novo edifício funcionará a cantina, numa área total de 3.900 metros quadrados, servindo a média de 3.700 colaboradores da empresa.

Bosch Car Multimedia

A Bosch Car Multimedia em Braga, que duplicou a sua faturação nos últimos quatro anos e ultrapassou a marca de mil milhões de euros em vendas totais, conquistou um lugar entre os quatro maiores exportadores de Portugal em 2018.

A empresa recorda “ser um garante da economia da região” e segundo o administrador comercial da Bosch em Braga, Lutz Welling, a empresa alemã “está em Braga para ficar”. Para o mesmo responsável, “este novo investimento reforça a confiança da Bosch em Portugal”, destacando “a dedicação da nossa equipa, a nossa força inovadora e a qualidade dos nossos produtos fazem com que a Bosch em Braga seja uma localização fiável que contribui para o crescimento do grupo e da região.”

A Bosch, que no ano de 2018 já tinha inaugurado um novo Centro de Tecnologia e Desenvolvimento para a condução autónoma, prevê continuar a crescer em Braga, ainda que num ritmo mais moderado.

Segundo Carlos Ribas, o administrador técnico da Bosch em Braga e representante do Grupo em Portugal, “a Bosch vê um enorme potencial em Portugal e vai continuar a investir no país”, acrescentando que “vamos continuar com uma aposta clara na criação de conhecimento crítico e soluções inovadoras nas áreas da mobilidade autónoma e conectada”.