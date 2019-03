Há uma petição a circular nas redes sociais que pede a libertação de Rui Pinto e destina-se a “todas as pessoas que sejam a favor da justiça e contra a corrupção”.

“Libertem Rui Pinto”, como é intitulada, foi partilhada esta quinta-feira por Fernando Madureira, o líder da claque portista ‘Super Dragões’.

“Alguém que desmascara, alguém que luta pela igualdade e contra a corrupção não merece ser julgado em tribunal, merece sim uma estátua, o apoio de todos os portugueses, inclusive aqueles que também julgam. Independentemente das cores do clube, do partido político, etc, queremos justiça e apoio ao Rui Pinto”, lê-se na petição.

“O que ele fez não dá direito de o prenderem mas sim de o libertarem e apoiar Rui Pinto para que ele possa continuar a trabalhar e a desmascarar todos os corruptos do nosso país, e não só. Libertem o Rui Pinto”, acrescenta.

Recorde-se que o denunciante do “Football Leaks” chegou ao aeroporto de Lisboa, ao fim da tarde, num voo da TAP, escoltado por elementos da Polícia Judiciária que se encontravam há uma semana em Budapeste.

Rui Pinto, suspeito de ser o autor material dos roubos dos e-mails do Benfica e da extorsão ao fundo de investimento Doyen, foi encaminhado para as instalações da PJ e pernoitará num estabelecimento prisional em Lisboa. O ex-estudante de História que driblou a PJ durante meses vai ser presente amanhã, pela manhã, a um juiz de instrução criminal. Findo o interrogatório, o juiz determinará as medidas de coação.