O lugar é Santa Cruz, Califórnia, numa escolha que o realizador e argumentista explica como uma viagem ao encontro do legado do grande mestre do terror: Alfred Hitchcock. A essa comparação já iremos. A história é uma história americana: um casal (Gabe e Adelaide Wilson, interpretados por Winston Duke e Lupita Nyong’o) decide passar uns dias com os dois filhos na casa de férias junto à praia, ao encontro de Kitty e Josh Tyler (Elisabeth Moss e Tim Heidecker), um casal amigo. Mas uma história de terror. Uma história de terror junto à praia, que Jordan Peele não se cansa de repetir de onde veio – e é aqui que vamos dar a Alfred Hitchcock.

“Sou fã de Hitchcock e ele tem vários filmes, como o ‘Vertigo’ ou o ‘Birds’ que se passam nesta zona, na Bay Area de São Francisco”, explicou numa entrevista à E! Entertainment na qual ele próprio introduziu a referência. “Não há muitos filmes de terror [passados] nessa zona específica, com uma estética tão específica. Portanto, quis contar a história de uma família negra aí, sentir a novidade que há nisso. De resto, a ideia de doppelgängers [sósias] é uma coisa que me assusta desde que sou criança”.

Mais um paralelo com Hitchcock em “Vertigo”, para o qual o título que recebeu em português – “A Mulher que Viveu Duas Vezes” – se faz autoexplicativo. Numa outra entrevista, à revista de cinema Little White Lies, por ocasião da estreia de “Nós” no South by Southwest, no início do mês, prosseguiu na explicação das reminiscências de Hitchcock neste que, depois de “Get Out”, é o seu segundo filme: “A estética de Hitchcock e a sua espécie de estudo daquele lugar, a Bay Area, são absolutamente únicos no cinema. Queria não apenas revisitar isso, mas pôr uma família negra no centro. Perguntei-me sobre como seria um Hitchcock com atores negros”.

Refere-se aos Wilson, que depois de um tenso dia de praia com os amigos e as suas filhas gémeas, se deparam, à ida para casa, com as silhuetas de quatro pessoas iguais a eles: os quatro sósias de si próprios. De uma ida à praia, “Nós” transforma-se numa história de terror psicológico, a evitar as bengalas em que se apoiam os típicos filmes de terror. As casas abandonadas no meio da montanha ou do campo dão lugar a um dia de sol, praia, em Santa Cruz. “Santa Cruz tem uma vibe mesmo engraçada, com o parque de diversões e o calçadão, e adoro esta ideia de subverter locais idílicos. Adoro a ideia de oferecer ao público umas férias no meio do terror, se for possível”, escreve Peele nas notas de produção divulgadas à imprensa pelos Universal Studios. Além de Hitchcock, o realizador recupera ainda a memória de “The Lost Boys” (1987), de Joel Schumacher, o “primeiro filme” de que se lembra de ter visto a subverter aquele lugar, Santa Cruz.

Ian Cooper, que se juntou desta vez na produção a Peele, Jason Blum e Sean McKittrick, que haviam produzido “Get Out” (2017), vai mais fundo no sentido que encontrou na realidade de Santa Cruz para uma história de terror durante a pesquisa que fez sobre aquele lugar na fase de pré-produção do filme. “Encontrei-me com pessoas que conhecia da cena artística de Los Angeles que cresceram lá. Falámos sobre os problemas socioeconómicos em torno de Santa Cruz ao longo dos últimos 40 ou 50 anos. O Jordan e eu sentimos que havia algo enraizado na paisagem cultural de Santa Cruz – uma espécie de atmosfera instável, que muda subtilmente – que fez dela o lugar ideal para fazer este filme”.

Além disso, interessava-lhes quebrar com os estereótipos e a previsibilidade do género. “Adoro o terror como género”, lê-se ainda nas notas de Cooper, “e interesso-me por aquilo que faz connosco enquanto audiência, mas sinto-me frequentemente desapontado com a forma como os espaços são usados em muita da escrita de terror. Há um uso exaustivo de um punhado de referências, como cabanas isoladas ou bairros suburbanos adormecidos, escolhas demasiado previsíveis, com falta de nuances e que ignoram o facto de muitas das circunstâncias mais assustadoras que enfrentamos na realidade acontecerem à luz do dia e nos lugares mais inesperados. O trabalho de David Lynch atesta isso. O ‘Birds’ do Alfred Hitchcock ou o ‘Tubarão’ do Spielberg são dois dos casos em que a praia foi usada de forma mais brilhante como paisagem para o terror. No início do nosso filme os Wilson vão a uma praia pública – um espaço largamente populado, o oposto do isolamento.”

De volta às referências que os próprios não se coíbem de assumir e em que a crítica agarrou – desde a estreia de “Nós”, Jordan Peele não parou ainda de ser apresentado como o “novo Hitchcock” ou mesmo “o novo Spielberg” do cinema americano contemporâneo. Clayton Davis, por exemplo, escreveu no Twitter que assistimos “ao nascimento do Hitchcock moderno”, e que “daqui a 20 anos, vamos perguntar uns aos outros qual o nosso filme favorito de Peele”. E que haverá dez hipóteses de respostas. Mas não seria esse motivo para Peele ser apenas Jordan Peele?