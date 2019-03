Três baixas de peso para o selecionador sérvio, Mladen Krstajic, na equipa que segunda-feira pisará o terreno do Estádio da Luz para defrontar Portugal na segunda ronda da fase de apuramento para o Euro 2020. Nemanja Matic (antigo jogador do Benfica), Aleksandar Kolarov e Filip Kostic não recuperaram de lesão e, por isso, não integram a comitiva sérvia que irá viajar para Lisboa.

Para os seus lugares chegam agora Milan Gajic e Filip Mladenovic para o lugar dos lesionados. Em comunicado, a federação do país balcânico informa ainda que Aleksandar Mitrovic e Dusan Tadic, dois dos grandes nomes sérvios da atualidade, se juntarão aos colegas apenas em Portugal - onde os espera o benfiquista Fejsa.

A Sérvia, refira-se, empatou esta quarta-feira com a Alemanha (1-1). O golo surgiu logo aos 12 minutos por intermédio de Luka Jovic, avançado que ainda pertence aos quadros do Benfica - e que irá defrontar... precisamente as águias nos quartos-de-final da Liga Europa, pois é uma das figuras dos alemães do Eintracht Frankfurt.